Servidor público poderá perder a estabilidade

Está no Senado projeto da deputada Maria do Carmo Alves (DEM-SE) que, na prática, acaba com a vitaliciedade no serviço público. O projeto propõe a exoneração de servidores estáveis por mau desempenho e seus efeitos valem para União, estados, municípios e Distrito Federal.

O projeto tem a natureza complementar e regulamenta o artigo 41, parágrafo primeiro, da Constituição, que já determina que o servidor estável (que ultrapassou o período de três anos de estágio probatório) fica sob risco de perder seu posto de concursado em caso de resultado insatisfatório, “mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa”.

O texto em discussão define normas específicas para a execução dessas avaliações, com pontuação por desempenho.

O senador Lasier Martins (PSD-RS) foi indicado como relator do projeto e apresentou seu parecer favorável, na forma de substitutivo. O relatório irá para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

No substitutivo, o senador flexibilizou a redação original, propondo avaliação anual em vez de semestral, como previa o projeto e aumentou para três o número de avaliadores (no projeto original, era previsto um avaliador apenas).

A propositura despertou objeções em categorias do serviço público e em setores da sociedade civil, mas, segundo o senador, trata-se de mecanismo de aprimoramento do funcionalismo, com garantias ao servidor estável, que terá até cinco anos para tentar se aperfeiçoar e reverter a avaliação profissional.

Fonte: Agência Senado