Sebrae promove oficina e palestra sobre empreendedorismo em Cotia

Por meio de parceria com a Prefeitura, o Sebrae promoverá na próxima semana oficina sobre “Fluxo de Caixa e Tratativas” e palestra sobre como se tornar microempreendedor individual. A oficina acontece na segunda-feira (13) e a palestra no dia seguinte, das 18h às 20h, no espaço Movimenta Cotia (Rua Senador Feijó, 110, Centro). A entrada é gratuita.

A oficina visa orientar os candidatos a empreendedores e aos que já possuem algum tipo de comércio a se organizar financeiramente e utilizar como ferramenta principal o fluxo de caixa.

Também estão abertas as inscrições para a “Missão Feira do Empreendedor”, que acontece dias 18,19, 20 e 21 no Anhembi – Pavilhão Sul (Avenida Olavo Fontoura, 1.209, São Paulo). A entrada será gratuita.

No domingo (19), será disponibilizado ônibus para levar os interessados em participar de palestras e consultorias abrangendo temas como marketing, finanças, tendências, inovação e exportação, entre outros. Os lugares para o transporte são limitados e custam R$ 10. A saída será às 9h, da Rua Água Marinha, 68, Jardim Nomura.

As inscrições para quem quer participar da palestra, da oficina ou da feira devem ser feitas no posto do Sebrae Aqui, situado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Rua Água Marinha, 68, Jardim Nomura), por meio do telefone 3280-3999, ou pelo e-mail : atende.empreendedorcotia@gmail.com.