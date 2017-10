Sem manutenção, saúde agoniza e pacientes sofrem

Uma difícil e triste realidade que se repete em todo o país. Faltam médicos, enfermeiros, remédios, falta higiene e as filas para atendimento são longas. Marcar consulta com especialidades é um verdadeiro martírio, é preciso ficar na fila da fila de espera e o tempo entre o agendamento e o dia da consulta muitas vezes, ultrapassa os três meses.

Sem nos identificar, ligamos para a UBS do Portão pedindo informações para marcar uma consulta. A atendente disse que não estavam marcando. Recomendou ligarmos na tarde de sexta-feira para saber se haveria agendamento na segunda-feira.

Algumas especialidades da UBS do Portão migraram para a Policlínica, porém, segundo apurou a nossa reportagem, com o fim do contrato com os Institutos Vida e Acqua (que prestavam serviços terceirizados, inclusive com médicos) faltam profissionais no local.

Atendimento “vapt vupt”

Nossa primeira visita foi no Pronto Atendimento do Atalaia. Estava lotado de adultos e crianças. Os profissionais que atendiam, iam para lá e para cá, sabendo que tinham que cumprir com suas obrigações, mesmo com um posto tão cheio.

Os pacientes ouvidos por nossa reportagem relataram que ali sempre está cheio, faltam remédios, o posto é sujo (o cotiatododia inclusive publicou fotos de cachorros dentro da unidade) e há caso de médicos que fazem o atendimento no sistema “vapt-vupt”, ou seja, nem olham para a cara do paciente, como relatou um jovem que há três dias sofria com cólicas e saiu de lá com uma receita de Buscopan, sem ao menos ter o pedido de algum exame, como uma endoscopia ou ultrassom.

Recentemente, na rede social Facebook, um morador do bairro relatou que levou o filho para fazer um exame de sangue e ficou surpreso com o que a auxiliar de enfermagem disse: “Senhor, não será possível coletar o sangue hoje, pois falta etiqueta para colar no frasco”.

Os relatos de falta de produtos básicos são contados pelos próprios funcionários, que reclamam da falta de material de limpeza, higiene e até o papel descartável que cobre as macas.

A situação em outras unidades não é diferente. Recentemente o advogado Sergio Pavan enviou uma denúncia a toda imprensa local, reclamando da falta de remédios, das condições da Policlínica do Portão, que virou um lago com as goteiras na hora da chuva e também da Farmácia Popular do Portão, que ficou fechada por alguns dias e que nem senha de atendimento estava gerando.

Segundo um morador do Km 21, por conta da demora na reforma da UBS Santa Ângela, as pessoas estão sendo atendidas no salão comunitário em condições insalubres. A UBS Santa Ângela ainda não possui condições sanitárias para funcionar. No Jardim São Vicente, a UBS está instalada ao lado do rio e o mato já esta quase encobrindo a entrada conforme a foto.

O morador do Mirante da Mata, Rodrigo Amaro, sensibilizou muitas pessoas em sua rede social, ao fazer um desabafo em relação ao atendimento na UBS do bairro.

Ele disse que lá não há remédios, computador e até telefone. O rapaz precisou levar a esposa para uma consulta, já que ela está com oito meses de gravidez e não havia médico.

Tiveram que trazer um médico da UBS do Morro Grande para examiná-la. O morador comenta: “Esta fase da gravidez é crucial, que é o final da gestação e ela não tem atendimento. Pago imposto, consumo na cidade, moro e trabalho em Cotia, ajudo a cidade crescer, arco com minhas responsabilidades e na hora que preciso dos nossos governantes, cadê?”.

Em Caucaia do Alto, fomos recebidos por três cachorros que sem constrangimento algum entravam e saiam do P.A. ferindo todas as normas e leis sanitárias vigentes no país. A situação não é diferente das demais. Falta médico e os pacientes reclamam que alguns não atendem direito.

Um jovem acabara de ser examinado por um médico. “Tô com esse furúnculo, tá doendo demais, entrei lá e o médico, um gringo, nem levantou da cadeira, olhou de longe e me passou antibiótico”, contou Francisco André da Silva. Ao seu lado, outro jovem relatou que dias atrás um vizinho passou mal, correu para o P.A., mas a demora para o atendimento foi tanta, que o homem foi para casa: “O tiozinho veio mal pra cá, mas demorou tanto que acabou melhorando o estado dele na fila e aí ele desistiu de ser atendido e voltou pra casa”, comentou.

Um senhor que acompanhava os dois jovens reclama da demora nos exames e para ele, seria necessário que a própria Prefeitura tivesse seu laboratório para agilizar a coleta e divulgação dos resultados.

V.A. levou a filha para ser atendida com problemas na pele. O médico receitou o remédio, mas segundo ela, não havia na farmácia: “Vou ter que gastar dinheiro na farmácia comum mesmo, não vai ter jeito”, disse irritada.

Dona Lourdes e a filha Sheila foram buscar remédios na farmácia. Tiveram sorte, pois naquele dia havia o medicamento. A senhora foi a única a elogiar o serviço. Segundo ela, na UBS todos gostam de ser atendidos pelo Dr. Marcos: “Ele é um amor de pessoa, atende todo mundo com respeito e até fica além do horário dele, mas acho que deveria ter mais médicos, ele deve estar sobrecarregado, é muita gente. Os remédios tem mês que falta, mas hoje consegui”.

Sheila contou que a avó precisou marcar uma consulta, mas só conseguiu ser examinada depois de três meses: “O que dificulta é que não colocam o dia certo de marcar a consulta e às vezes quando chegamos aqui, acabaram as vagas”.

A leitora Regina Novelli enviou e-mail reclamando: “Gostaria de manifestar a minha indignação, em relação ao nosso "Prefeito", pois tenho entrado em contato com posto médico de Caucaia do Alto todos os dias para marcar consulta com ginecologista e marcar exames solicitados pelo pediatra, e faço isto desde novembro/2012, e a resposta é sempre a mesma, não tem ginecologista (o que tem está atendendo somente gestante) e o laboratório foi descredenciado, ou seja, não tem como fazer exames solicitados pelos médicos, isso é um desrespeito com a população que infelizmente precisa. A farmácia do posto de Caucaia do Alto não funciona mais a noite e nem aos finais de semana, se precisar de medicamentos tem que ir para o Atalaia, agora se um pai de família não tiver dinheiro para o ônibus, tem que passar o final de semana doente, pois agora tem dia e hora”.

Não existe atendimento “vapt vupt”, diz prefeitura

Procurada pela reportagem do cotiatododia para comentar os relatos dos moradores, a Secretaria de Saúde de Cotia informou que e está investindo em ações para melhorar todos os postos de saúde da cidade, com aquisição de novos recursos e capacitação contínua dos profissionais.

“Em relação à conduta médica, sempre que houver alguma dúvida sobre o atendimento, é indicado que o paciente informe imediatamente à Secretaria Municipal da Saúde, comunicando nome do profissional, local, horário de atendimento e medicamento receitado, pois somente dessa forma será possível avaliar e melhorar a qualidade da assistência oferecida”.

“Destacamos que em saúde não existe ‘sistema vapt-vupt’. O que existe é categoria de atendimento, que pode ocorrer nos postos de urgência e emergência, especialidades, saúde da família ou unidade básica de saúde”.

Devido ao atendimento precário e a demora no agendamento das unidades básicas de saúde, o primeiro local que o cidadão recorre, mesmo diante de uma gripe ou uma dor de cabeça, é o Pronto atendimento e com isso, sobrecarrega o atendimento e aumenta as filas com problemas simples que muitas vezes poderiam ser resolvidos com o Médico da Família, no posto perto de casa, o que não ocorre porque nem sempre há médicos diariamente nas UBS.

“O Pronto Atendimento configura uma assistência de urgência e emergência, onde a prioridade é dada aos casos mais graves, que necessitam de intervenção imediata”, diz a Secretaria.

Sobre a conduta médica, a Secretaria de Saúde responde que é preciso que sejam fornecidos mais dados para avaliar se houve alguma falha. “Vale destacar que em vários casos o diagnóstico e exame físico são suficientes para que o médico identifique o que está causando o problema, ou seja, nem sempre são necessários exames complementares, pois a formação médica permite que o diagnóstico seja eminentemente clínico”.

Sobre a falta de etiquetas para a realização de exames relatada pelo internauta, a prefeitura respondeu que elas são enviadas pelo próprio laboratório, “por este motivo não há possibilidade de faltar esse material”.

Medicamentos e manutenção dos postos

Sobre as reclamações das más condições físicas das unidades de saúde, a prefeitura responde que já estão sendo chamados os aprovados no último concurso público para cuidar da manutenção e conservação das unidades.

A Secretaria também rebate a informação de que a Farmácia Popular do Portão fechou. Diz ainda que a “farmácia da Unidade Básica de Saúde do Portão passou por reformas e o atendimento ficou ativo em outra sala no tempo necessário para adequar o ambiente até que as obras terminassem. Esta farmácia está funcionamento normalmente, ficando aberta de segunda a sexta das 8h às 17”.

Sobre a reclamação da falta de medicamentos, a Prefeitura diz que é necessário que o paciente informe qual o remédio para fazer a checagem exata. E sobre o atendimento precário na unidade do Santa Angela, a prefeitura informou que vai destacar um grupo técnico para acompanhar o dia-a-dia do local, mas destaca que prima pelo atendimento dentro das normas do Ministério da Saúde.

Sobre o desabafo do morador Rodrigo Amaro que teve centenas de compartilhamentos e comentários no facebook, a “Secretaria da Saúde informa que por conta do afastamento médico da obstetra da Unidade Básica de Saúde Mirante da Mata foi feita a substituição. O Dr. Paulo Bafile cobriu o Pré-Natal desta unidade e não se ausentou até o momento da reposição, que já foi providenciada. O pré-natal é prioridade, a cobertura está sendo realizada. O médico foi regularmente todas as terças-feiras no período da para tarde atender o pré-natal desta UBS. Atendeu em média 20 gestantes por dia. As pacientes não deixaram de ser atendidas, encaminhadas, vacinadas e orientadas corretamente.

O Dr. Anselmo Frederico Neto está realizando o atendimento e se ausentou apenas no dia 15/2 em que ocorreu um acidente no km 21 da Rodovia Raposo Tavares e ele ficou impossibilitado de comparecer, mas o atendimento aos pacientes desta data foi reposto no dia 19/2.”

Mais médicos

“A Secretaria da Saúde informa que já estão convocados os médicos que passaram no Concurso Público para que o atendimento seja normalizado. Quanto à farmácia, as unidades de dispensação de medicamentos são consideradas como serviço de apoio, ou seja, nas unidades de pronto atendimento são contemplados, minimamente, os serviços essenciais, nesse sentido os dispensários de medicamentos não são considerados como serviço essencial.

É ressaltado que na política de financiamento da assistência farmacêutica, os recursos repassados pelo Ministério da Saúde, são para o custeio da medicação para tratamento ambulatorial.

Os dispensários de medicamentos existentes nas unidades de saúde: Atalaia, Portão e Caucaia, são devidos por se tratarem de unidades mistas, ou seja, unidade que contempla ambulatório e pronto atendimento.”