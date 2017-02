Rogério Franco vistoria serviço de tapa-buraco em Cotia

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, acompanhou nesta terça-feira (24) o serviço de tapa-buraco na cidade. Por conta das fortes chuvas dos últimos dias, diversas vias apresentaram problemas com o surgimento de imperfeições no asfalto. As atividades se concentraram na Estrada de Caucaia, local visitado pelo chefe do Executivo, e em algumas ruas do centro.

O recapeamento prossegue nos próximos dias e integra conjunto de ações da Secretaria de Obras, que desde o início do ano realiza uma série de intervenções em diversos bairros, como limpeza de córregos, desobstrução de galerias, sinalização de trânsito, pintura de guias, capinagem e remoção de entulho. Até a última sexta-feira foram cerca de cem caminhões, com capacidade para 15 toneladas cada um.

A Prefeitura iniciou também a primeira etapa da pavimentação da Estrada do Tabuleiro Verde, que liga o bairro do Tijuco Preto à Estreada do Morro Grande. Nesta fase será pavimentado cerca de 1 quilômetro da via. A melhoria é reivindicação antiga de moradores dos arredores e motoristas que circulam naquela região.