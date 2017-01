Rogério Franco toma posse e lança projetos para iniciar governo

O agora prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD) tomou posse na manhã deste domingo, primeiro dia de 2017.

A cerimônia de posse, iniciou na Câmara dos Vereadores, sob presidência do vereador Paulinho Lenha (PSB), o mais votado entre os 13 que assumiram seus mandatos que iniciaram hoje.

Assisto o discurso de posse do prefeito Rogério Franco, na Câmara Municipal:



Após tomar posse, Rogério Franco seguiu para a Prefeitura onde anunciou e deu posse aos primeiros secretários de seu governo. A maioria nomes conhecidos e que já participavam do governo do ex-prefeito e padrinho político de Rogério. As novidades foram o engenheiro civil Rodrigo Dantas que atuou na prefeitura de Barueri, na secretaria de Obras, o Arquiteto José Roberto Baraúna, presidente de AETEC – Associação de Técnicos e Engenheiros de Cotia, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Marcos Menão que era assessor de Rogério, na Comunicação e por fim Rafael Camargo, filho de Carlão Camargo na Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação. Rogério Franco nomeou ainda sua esposa Mara Pires Franco como secretária de Desenvolvimento Social.

Abaixo a lista dos secretários que ainda não está completa.

Secretarias Secretário

Governo Fernando Jão

Segurança Almir Rodrigues

Desenvolvimento urbano José Roberto Barauna

Administração e Logística Luciano Cesar

Esporte, Cultura e Lazer Givaldo da Costa

Comunicação Social Marcos Menão

Gestão Estratégica e Inovação Raphael Camargo

Desenvolvimento Social Mara Franco

Assuntos Jurídicos Dr. Marcondes Tadeu

Educação Luis Gustavo Napolitano

Transportes e Trânsito Toninho Melo

Turismo Genival dos Santos

Obras Rodrigo Dantas

Saúde Ademir Rodrigues da Rocha

Desenvolvimento Econômico e Trabalho Sérgio Folha

Projetos

Logo após a posse, Rogério Franco iniciou o governo assinando ofícios com projetos que pretende iniciar. O primeiro foi o Revitaliza Cotia, projeto de limpeza, iluminação e recuperação das ruas e estradas. O prefeito assinou ainda o Programa “Mãe Cotiana, para concluir 4 creches em andamento na cidade qu e, segundo ele irá abrir 1,2 mil vagas. E por fim, o novo prefeito assinou o oficio para abertura da licitação para o início das obras do novo Pronto Atendimento de Caucaia do Alto.