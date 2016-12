Rogério Franco é diplomado e diz que anunciará equipe só na posse

O prefeito eleito Rogério Franco (PSD), o vice-prefeito Almir Rodrigues e os 13 novos vereadores foram diplomados na tarde desta segunda-feira (19), pela Justiça Eleitoral, na ocasião representada pelo juiz eleitoral Sergio Duarte.

Uma cerimônia rápida apenas para convidados na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Cotia. Além do presidente da Casa, Tuca Miramontes, o evento contou com a presença do prefeito Carlão Camargo. A diplomação foi transmitida ao vivo pelo cotiatododia em nossa página no facebook

Secretariado guardado a 7 chaves

O diploma mais comemorado foi o de Rogério Franco. O juiz eleitoral encerrou o evento logo após entregar o diploma a Rogério, que continuou no local, para as muitas fotos e entrevistas, inclusive com o Juiz e o promotor que antes havia feito discurso duro e ameaçador.



Rogério é o único entre os prefeitos eleitos da região que ainda não começou anunciar sua equipe. Ao ser perguntado pelo cotiatododia sobre o porquê ainda não o fez e se estaria guardando os secretários a sete chaves, ele sorriu. Negou que estaria escondendo a equipe mas disse que estava finalizando o processo legislativo e esperando que a sua eleição fosse oficializada com a diplomação para agora começar a conversar e se inteirar de tudo.

Para os que estão curiosos em saber quem serão os secretários e demais membros do governo Rogério Franco, o recado é aguardar. O prefeito eleito disse ao cotiatododia que só irá anunciar a equipe na posse, que acontece no próximo dia 1º de janeiro (horário e local ainda não divulgados). Veja a entrevista exclusiva ao cotiatododia.

Discurso duro e ameaças

O único a discursar foi o promotor de Justiça Ricardo Navarro, que mais uma vez falou duro e em tom ameaçador aos eleitos. Ele que é membro do GAECO, grupo especial de combate à corrupção do Ministério Público, aproveitou o momento para quebrar o protocolo lembrando aos políticos da cidade que o que está acontecendo na região (prisões de políticos envolvidos com crime organizado e corrupção) também vai acontecer em Cotia. “Vai acontecer quando tivermos provas. Esse padrão antiético de governabilidade que sustenta esse país, está com os dias contado, seja em Cotia, seja em qualquer lugar”.