Registro da Sabesp com vazamento d’água faz aniversário de 2 anos

Ele está lá, marejando água o tempo todo, 24 horas por dia, como se fosse uma torneira velha com a borrachinha gasta e não fecha mais. A marca é clara e está no asfalto. Todo mundo da região já o conhece. Numa rápida enquete surgem várias datas, nenhuma com menos de 2 anos, sobre quanto tempo aquele registro com a marca da Sabesp cravada na tampa, está jorrando água potável no meio fio. A água desce sentido Raposo Tavares. A rua é a Dr.Antônio Bastos, a rua da delegacia central de Cotia.

As pessoas tratam o assunto com ironia e piadas: “É um novo sistema de irrigação para aguar a mata da Carolina”; “Não, e o ladrão da represa do Morro Grande que sempre cheia”; “você está vendo coisa, é uma miragem, a Sabesp jamais deixaria um registro jorrar uma água boa desta por tanto tempo”. As brincadeiras ficam sérias quando a reportagem pergunta: não custa nada perguntar, alguém já ligou pra Sabesp informando? “Muita gente ligou na época, isso há dois anos ‘mais de dois anos, retruca alguém’ mas cansamos, ainda bem que a imprensa veio aqui, quem sabe a empresa se sensibilize”.

Uma torneira pingado desperdiça em média 46 litros d´água por dia, cerca de 1.380 litros por mês. Mas este exemplo não serve nos cálculos dos frequentadores do local. Eles calculam pelo menos o triplo, cerca de 4.500 litros “por mês despejados no esgoto”. A justificativa para o cálculo é simples: “porque não se trata de uma torneira pingando, mas de um registro soltando água continuamente, todos os dias, numa cidade onde a água tratada não chega em todas as casas. E o descaso acontece há mais de dois anos”, lamenta um comerciante da região.

A foto foi enviada para a Assessoria de Imprensa da Sabesp.