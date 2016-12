Preso, Luiz Carlos Santos detalha participação no crime organizado

Reportagem exibida na noite deste domingo com exclusividade pelo Fantástico, na Rede Globo, revelou de detalhes de como agia a quadrilha que tinha apoio de advogados e do vice-presidente do Condepe, Luiz Carlos Santos, morador de Cotia, preso na última terça-feira (22). No mesmo dia, 35 advogados foram presos por suposto envolvimento no crime organizado, conforme já publicamos.

Luiz Carlos Santos, que foi presidente do Conselho Ouvidor dos Direitos Humanos de Cotia e até sexta-feira era vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, órgão vinculado à Secretaria da Justiça, confessou sua participação e deu detalhes. À polícia disse que tentou sair do “esquema” mas teve sua família ameaçada.

Luiz Carlos foi afastado da vice-presidência do Condepe. A prisão foi prorrogada por mais 5 dias.

