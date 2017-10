Prefeitura cria a Controladoria Geral de Cotia

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), acaba de instituir a Controladoria Geral do Município. Trata-se de um órgão inédito na administração municipal que nasce com a proposta de fiscalizar e avaliar as atividades do poder público da cidade.

A Controladoria Geral do Município é um órgão autônomo que vai assessorar o prefeito e está diretamente ligada ao seu gabinete. Compõem a Controladoria servidores municipais, em sua maioria, de provimento efetivo com formação nas áreas de Direito, Ciências Contábeis, Administração, Gestão de Políticas Públicas, Economia e em áreas de conhecimentos que envolvam a área da Administração Pública.

A sede da Controladoria Geral fica no Paço Municipal, na avenida Professor Manoel José Pedroso, 1347, Jardim Nomura. O telefone é 4616-0466, ramal 2054 e o email é o [email protected]