Por desinteresse do eleitor, Cotia não terá voto biométrico nas próximas eleições







O voto do eleitor de Cotia nas eleições de 2018 para presidente, governador, senador e deputados ainda será feito pelo modelo atual, com a identificação apenas pela apresentação de RG sem a necessidade do título de eleitor.

O motivo é a baixa adesão ao sistema biométrico, onde o eleitor tem de ir ao Cartório Eleitoral gravar suas digitais nos computadores do TRE – Tribunal de Regional Eleitoral, e assim, passar usar a impressão digital como identificação na hora do voto. O processo iniciado já em várias cidades do país é considerado atualmente a maneira mais segura para evitar fraudes na eleições.

A esperança dos dois cartórios da cidade é que nas próximas eleições municipais, em 2020, a votação seja feita pelo novo critério. Pra isso, a Justiça Eleitoral lançou recentemente uma campanha de conscientização, por meio de faixas, para que o eleitor procure o cartório a que pertence e faça a atualização.

Em Cotia são duas Zona Eleitorais, a 286ª que atende as regiões do Atalaia até Caucaia do Alto, localizada na Av. Prof. Joaquim Barreto, 710 – Granja Carolina (subida do Atalaia), e a 227ª na Rua Jorge Caixe, 306 –, Jardim Nomura (antiga Pro Cotia) que atende os outros bairros da cidade.

Nas duas zonas eleitorais o comparecimento até agora não chega a 10% dos eleitores. Por este motivo já abriram mão de conseguir os 100% de cadastramento até 2018, devido à ‘falta de interesse’ da população.

Atualmente, apenas cerca de 40 pessoas por dia, em cada cartório, buscam a atualização. Tanto um como o outro tem capacidade de atender no mínimo 80 pessoas diariamente. Ambos funcionam das 12 às 18h, de segunda às sextas-feiras.

Para participar do novo sistema o eleitor deve comparecer munido de comprovante de endereço, pode ser conta de energia, telefone, um simples boleto ou correspondência bancária. Em caso de residência em casa de terceiro é necessário a declaração com firma reconhecida. Além disso, é obrigado a apresentar o RG ou outro documento com foto, exemplo, carteira de motorista.

A nova fotografia para o cadastrado é tirada na hora, diretamente no computador da Justiça Eleitoral, sem custo.

O processo é rápido.

Segundo funcionários do cartório, provavelmente haverá um chamamento de obrigatoriedade se a adesão permanecer com o atual baixo índice de adesão.

Agende seu atendimento AQUI