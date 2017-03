Passagens intermunicipais voltam ser cobradas com aumento

Alckmin venceu. Tribunal de Justiça reconhece que reajuste está dentro do acordo contratual

O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, suspendeu na sexta-feira (3) liminar que interrompeu os efeitos das Resoluções que impediam o reajuste das tarifas de transporte intermunicipal da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) em cinco regiões metropolitanas de São Paulo, incluindo Cotia.

Já o aumento das tarifas de integração no transporte público da capital paulista continua suspenso.

No despacho, que acata o pedido de suspensão apresentado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), o presidente diz que é procedente o argumento do Estado de São Paulo de que a proibição temporária do aumento dos bilhetes sob supervisão da EMTU pode causar lesão à ordem e economia públicas. “Este pedido encontra-se instruído com documentos comprobatórios da variação de preços dos insumos de transporte público e demais elementos que justificam a recomposição tarifária almejada, bem como com demonstrativos do impacto financeiro da manutenção da liminar”, escreveu Paulo Dimas em sua decisão.

Ele destaca também que o reajuste das tarifas da EMTU acompanhou a inflação, ao contrário do que ocorreu nos preços das passagens de integração do Metrô e CPTM. “Os reajustes das tarifas da EMTU foram lineares, fixados com base em critérios objetivos previstos contratualmente e não extrapolaram os índices inflacionários”, afirmou o desembargador.

“Caso não ocorra o reajuste tarifário”, continuou Paulo Dimas, “em última análise, quem suportará o ônus, cujo impacto anual previsto é de R$ 212 milhões, será o Estado de São Paulo, que possui o dever legal e contratual de realizar aludido reajuste.”

Segundo a EMTU, as providências para reajustar novamente as passagens serão tomadas ainda esta semana.