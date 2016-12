A Reforma que criminaliza o trabalhador. Suas verdades e mentiras

A Reforma da Previdência condena a longevidade e confirma a lógica do capitalismo, onde pobre tem de morrer cedo.

O pacote de reforma da previdência, feito a toque de caixa, sem consulta pública e apresentada aos pelegos de plantão deste governo, nada mais é que criminalizar a cidadã e o cidadão que trabalham anos e anos para deixar grandes empresas e as elites (oligarquias, tema atualíssimo) mais e mais ricas.

A maioria das pessoas terá de trabalhar mais tempo, contribuir o dobro, 49 anos, para conseguir, se conseguir viver até lá, a aposentadoria completa.

Além do mais, quem sempre sonhou que ali pelos 55 iria finalmente descansar e cuidar dos netos, fazer aqueles passeios dos pacotes pagos em 10 vezes da CVC, jogar dominó e dar milhos aos pombos na praça, pode tirar o burro da sombra e se preparar para mais 10 anos na lida.

Resumindo os dois parágrafos acima. Se, aos 65 anos pela nova regra, você só conseguiu 25 anos de contribuição, vai ter direito a 75% por cento de sua aposentadoria. Para chegar aos 100% terá de contribuir mais 24 anos, ou seja, até os 89 anos.

Há outros absurdos que a Reforma traz, como diminuir o valor dos benefícios àquelas pessoas que por azar dependem desta ajuda, hoje de um salário mínimo.

Bem, você já deve tá chateado e triste por ouvir tudo isso nas últimas horas.

Bora lá saber o que ocorre de fato com a vilã de todos problemas econômicos da nação, a senhorinha Previdência Social. O ministro Henrique Meireles afirmou na apresentação do pacote de reforma aos convidados escolhidos a dedo que a Previdência é a responsável por todos os problemas do governo. Que o déficit dela vai impedir o governo de ajustar suas contas e executar seu plano econômico, a famigerada PEC 241 que vai impedir investimentos nos setores sociais por 20 anos.

E conseguiu o que queria (ou já estava combinadinho?): a grande mídia tratou o tema como se a reforma fosse a mão santa que vai resolver tudo nas contas da república. Na Globo nesta terça de manhã, Bom Dia Brasil, chegou-se a apresentar a reforma como a cura para acabar com o todo o déficit nas contas do governo. Bom, enfim, o bla bla bla malicioso e mal intencionado costumeiro global.

Mentira x Verdade

O que é mentira? Se não todas, quase todas justificativas apesentadas para executar uma reforma tão cruel a nós que um dia vamos depender da aposentadoria já tão distante das necessidades de sobrevivência. Uma imensidão de aposentados é obrigada hoje a continuar no mercado de trabalho, geralmente informal, para completar a renda da família.

Outra grande mentira é afirmar que a Previdência é deficitária.

O que é verdade?

A Previdência é superavitária. Como assim? É assim, sim. Quando o governo esparrama a notícia e a mídia compra que o buraco é de R$ 150 bilhões, ele esconde que a Previdência tem a receber cerca de R$ 230 bilhões apenas das empresas que devem ao INSS e o governo não cobra, sem somar a sonegação. Outro escândalo são as desonerações e as renúncias fiscais cedidas ao longo dos anos aos empresários.

A sonegação das empresas em relação à Previdência é histórica e a maior do país.

Outro problema gravíssimo é o desvio de finalidade. O dinheiro que entra para o INSS é jogado no mesmo caixa das outras contas e é usado para pagamento de dívidas em outras áreas. Portanto, o déficit anunciado aos ventos é falso, esconde um crime que vem sendo cometido há décadas pelo governo e empresários contra a Previdência.

As causas apontadas, portanto, são frutos do desvio de finalidade e principalmente da sonegação.

Já no governo Sarney, em 1985, chegou-se à conclusão que o problema da Previdência eram esses e nenhum presidente e nem a presidenta fizeram nada para conter este rombo e a conduta tanto do governo como dos empresários.

A Constituição de 1988 determinou que as receitas e as despesas da seguridade social sejam separadas numa conta específica, com a finalidade de uma gestão financeira própria, sem misturar com as outras despesas do governo. E que se vê é o dinheiro da Previdência, corriqueiramente, usado para pagar contas de outros setores da União.

Em 1998, no governo FHC, foi criada uma emenda constitucional para estabelecer um fundo reserva para atender benefícios futuros, como manda a Constituição. Só que a Lei nunca foi regulamentada. Nem por ele nem por ninguém.

E com relação à desculpa que o envelhecimento da sociedade cresce com velocidade, qualquer especialista em previdência sabe que o efeito desta mudança na expectativa de vida só terá impacto verdadeiro lá por 2030. E que seria facilmente contornado se o fundo da seguridade tivesse funcionando como manda a Constituição, repito.

Pra fechar: má gestão, sonegação, dívida das empresas, facilidades absurdas a empresário e desvio de finalidade são a verdadeira causa.

É possível sim fazer uma reforma sem esta brutalidade contra o trabalhador e a trabalhadora. Fica claro que o sistema quer arrecadar de quem realmente trabalha, mas não devolver o benefício da aposentadoria. Quer, na verdade, formalizar mais uma bitributação, que as pessoas busquem a previdência privada, assim como já ocorre com a saúde e educação, onde somos obrigados a ter planos de saúde e colocar os filhos na escola particular.

Ah, a Constituição determina também que nenhum brasileiro e brasileira pode receber menos de um salário mínimo para sobreviver, incluindo o recurso de benefício da Previdência, seja qual for.

OBS: Porquê só os militares das Forças Armadas ficaram fora da reforma? No mínimo, indecente. Mais uma de tantas benesses que desfrutam.

Fontes: Artigo do jornalista Raul Varassim; Ricardo Patah, graduado em administração pela PUC-SP; Economista Guilherme Costa Delgado, que integrou o Conselho Nacional de Previdência Social.