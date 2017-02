Legado São Lourenço: após obra moradores e comerciantes reclamam descaso

Prefeitura de Cotia se reuniu com representantes do Consórcio para exigir conclusão de reparos provocados pela obra.

Por onde o Consórcio São Lourenço – CCSL, responsável pela maior obra hoje em execução do Governo do Estado passa, deixa um rastro de polêmica, seja durante a conclusão, seja após. O consórcio, uma PPP (Parceria Público Privada) estadual, é o responsável pela construção do sistema produtor de água para a região oeste da grande São Paulo. Ele vai captar água da Bacia do Rio Juquiá, no Vale do Ribeira, e distribuir para vários municípios da região oeste da Grande São Paulo, entre eles Cotia.

A obra se tornou polêmica desde o início, uma vez que provocou desconforto às populações atingidas durante sua passagem. As intervenções nem sempre anunciadas e cumpridas no prazo, tem provocado manifestações e desaprovação. Vamos aos exemplos:

Residencial Vila Verde entra com processo no Ministério Público contra o CCSL

O Residencial localizado na Estrada do Pau Furado é uma das vítimas. Por um período de pelo menos 6 meses teve que se preocupar com as constantes explosões para a detonação de rochas, para construção do túnel de passagem de adutoras. Além disso, os moradores tiveram de aprender a conviver com a poeira que invade as residências, provocada por caminhões da obra.

Atualmente, o problema é a água que transborda o asfalto, resultado do fechamento de um córrego que cruza a estrada na divisa de Cotia com Itapevi.

Em nota, a administração da Associação dos Moradores do Vila Verde descreve que “Em função das obras do CCSL houve a obstrução de um duto que permitia a passagem de um curso d’água natural (córrego da estiva) sob a Estrada do Pau Furado, que culminou com a enchente do local e já dura várias semanas”.

A associação revela que o engenheiro da empresa que esteve no local alegou que não houve intervenção da obra que provocasse a enchente. No entanto, a mesma nota rebate a posição do representante do CCSL: “É de conhecimento de todos que habitam o Vila Verde (inclusive esta passagem de água consta da carta da Emplasa), que a água proveniente deste manancial abastece uma represa no interior da Granja Carolina e, passava por este duto, agora obstruído”.

Além disso, há o risco da proliferação do mosquito da dengue porque a água fica parada por vários dias.

Segue a nota, “o Residencial protocolou na Cetesb e na Secretaria de Obras e Prefeitura de Cotia, solicitando providências sobre o alagamento causado pelas obras do Consórcio Construtor São Lourenço na estrada do Pau Furado.”

O Residencial Vila Verde vai entrar com ação documentada no Ministério Público de Cotia pedindo providências.

Outras vítimas

As regiões de Caucaia do Alto e Tijuco Preto também sofrem as consequências. Em Caucaia, praticamente todas as ruas onde foram implantadas as adutoras do Consórcio São Lourenço, há reclamações. “São ruas por onde não se consegue trafegar, garagens sem acesso para os moradores guardarem seus carros em virtude do desnível provocado pela obra ou causados pelas chuvas em razão de reparos mal feitos” descrevem moradores.

Na estrada de Caucaia do Alto o recapeamento feito após a implantação das adutoras já está deteriorado em vários pontos, como constatou o cotiatododia.

No centro comercial do Tijuco Preto o canteiro retirado do meio fio não foi reconstruído e prejudica a travessia de pedestres, além da poeira que ainda incomoda vários comerciantes, como mostram as fotos.

Ao cotiatododia, a Sabesp, principal responsável pela obra, respondeu à época que o recapeamento e a resconstrução da estrada haviam sido totalmente restabelecidos e entregue definitivamente. Mas as sinalizações feitas provisoriamente permanecem, como no canteiro central do Tijuco Preto e no local do registro das adutoras, cerca de um quilômetro à frente.

Reação da Prefeitura de Cotia

O prefeito Rogério Franco se reuniu com responsáveis do Consórcio em seu gabinee e pediu “novas providências para resolver definitivamente os problemas graves provocados, principalmente, na Estrada das Pitas, Estrada da Nhambuca, Estrada dos Pereiras, Recanto Verde, Estrada do Pau Furado e Estrada de Caucaia.” Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Cotia, os dirigentes da empresa “se comprometeram a tratar o assunto com urgência”.

Durante todo este tempo de obra, o cotiatododia sempre recebeu denúncias de descasos e incômodos a moradores, como a falta de comunicação prévia, falta de atenção do Consórcio São Lourenço e desrespeito aos impactos de vizinhança, como a mobilidade de pedestres e impedimento de trânsito locais.

Jamais recebemos qualquer resposta ou possibilidade de acesso à assessoria de comunicação da empresa. Exatamente como ocorre agora. Há dias tentamos contato telefônico com a assessoria de comunicação e não somos atendidos.

Diante disso, enviamos novo e-mail à assessoria de comunicação da Sabesp.