Exclusivo: Governador Alckmin apresenta cronograma de duplicação da Bunjiro

Depois de visitar as obras do Sistema produtor de água São Lourenço, em Vargem Grande Paulista, na manhã de segunda-feira (1), o governador Geraldo Alckmin fez a tradicional parada na padaria do km 39 para comer o ‘seu’ sanduiche predileto feito no local, o de calabresa.

E ali mesmo, Alckmin aproveitou para antecipar ao prefeito Roberto Rocha e demais políticos o passo a passo das obras da polêmica duplicação da Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250) entre Vargem Grande Paulista e Ibiúna.

Na beira do balcão, o governador ligou para o secretário de Logística e Transportes, Duarte Nogueira, em busca de informações e depois com um mapa da região e um bloquinho de rascunho, explicou em detalhes o cronograma e o custo da obra, inicialmente prevista para começar em dezembro de deste ano.

Como o Governador pegou a todos de surpresa, a reportagem do cotiatododia também teve de improvisar e gravou toda a conversa num aparelho celular. Abaixo você assiste o trecho principal das explicações do governador.

Atualmente, a obra está em fase aprovação de financiamento pelo Banco de Desenvolvimento Internacional (BID). O projeto ambiental deve ser concluído até julho. A licitação está prevista para agosto, finalmente a obra deve ser iniciada em janeiro de 2016, segundo o governador. O investimento total será de aproximadamente R$ 183 milhões.

No final para referendar sua promessa, o governador, ainda em tom informal, assinou as anotações feitas no rascunho e a entregou ao Prefeito Roberto Rocha.