Estado convoca sociedade civil para Comitê do Programa Criança Feliz

A Secretaria de Desenvolvimento Social publicou decreto que prevê a criação do Comitê Gestor Estadual do Programa Criança Feliz, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância.

Membros da sociedade civil e de Conselhos poderão ser indicados para compor o Comitê, que vai atuar de maneira intersetorial no planejamento e na articulação para alcançar os objetivos do Programa.

A formação contará com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social, que também será coordenadora, da Casa Civil e das secretarias da Cultura, Justiça e da Defesa da Cidadania, Saúde, Educação e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Além das secretarias, também farão parte membros da sociedade civil, da Comissão Estadual Intersetorial do Programa Bolsa Família, do Cadastro Único do Estado e do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp).

As indicações para a composição do Comitê devem ser encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Social até o próximo dia 16 de março, na Rua Bela Cintra, 1032, 10º (CDS).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2763-8262.