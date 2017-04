Entroncamento entre Leon Psanquevitch com Senador Feijó pode ter semáforo

A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settrans) de Cotia implantou o projeto piloto na travessia de pedestre na Rua Engenheiro Leon Psanquevitch com Senador Feijó, no centro. No local, um agente de trânsito ficará responsável pelo controle e organização da travessia de pedestres. O objetivo é garantir a segurança dos pedestres e a passagem dos carros sem conflitos para ambas as partes, além de avaliar a possibilidade da implantação de um semáforo de pedestre no local.

“Implantamos algumas alterações viárias nesta região que deram bom resultado, mas percebemos que a falta de controle no tempo e a quantidade de paradas de veículos para a travessia de pedestres, traz efeito negativo para o trânsito”, diz Antônio Francisco de Melo, secretário de Transportes e Trânsito. O secretário completa dizendo que “O agente de trânsito vai organizar e disciplinar este tempo de travessia de maneira que seja bom para todos”.

Viaturas com novo visual

Outra mudança nas ruas é o visual dos carros do Settrans, que agora conta com as cores preto e amarelo para melhor identificação dos veículos oficiais. Segundo a prefeitura, com o novo layout, os veículos estão melhor caracterizados com o destaque da pintura amarela e preta que são símbolo internacional do trânsito.

De acordo com o secretário Antônio Melo, a mudança se deve à necessidade de melhorar a identificação dos veículos de fiscalização por parte dos motoristas, além de atender às recomendações internacionais sobre o tema. “As viaturas também receberão giroflex, que serão usados unicamente em casos de emergência, para poder atender mais rapidamente os chamados”, salientou Melo.