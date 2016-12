Emenda de Marcio Camargo garante mamógrafo para Cotia

O prefeito Carlão Camargo (PSDB) assinou nesta terça-feira (13) junto com o deputado estadual cotiano, Marcio Camargo (PSC), seu irmão, convênio com o Estado no valor de R$ 170 mil para a saúde de Cotia.

A assinatura do convênio, com o governador Geraldo Alckmin ocorreu no Palácio dos Bandeirantes. A verba faz parte de emendas do deputado Márcio Camargo e deverá ser destinada para aquisição de mamógrafo.

A emenda, vem de encontro a reivindicação de grupo de mulheres de Cotia que fazem abaixo-assinado para que a prefeitura adquira o equipamento, importante para o diagnóstico de câncer de mama, uma das doenças que mais matam mulheres no Brasil.

“A assinatura dessa emenda é de extrema importância para a cidade de Cotia, a aquisição deste equipamento, vai dar mais agilidade e conforto para o atendimento de saúde da população”, comentou o deputado.

No mesmo dia, o governador Geraldo Alckmin assinou convênios com 16 prefeituras e 13 entidades sociais, um total de R$3,4 milhões. A área da saúde será a principal beneficiada. O setor receberá pouco mais de R$2,6 milhões. Os demais recursos serão encaminhados para as áreas de Esporte, Casa Civil e Educação.