Deputado pede quarta faixa no km 22,8 da Raposo Tavares

O deputado cotiano Márcio Camargo (PSC), idealizador e presidente da Frente Parlamentar da Raposo Tavares, na Assembleia Legislativa protocolou dois pedidos de readequação na rodovia que visam amenizar o trânsito em dois gargalos: na chegada em São Paulo e na alça e acesso ao retorno do km 22,8.

Um dos protocolos, na Secretaria Estadual de Logística e Transportes, na Superintendência do DER – Departamento de Estradas e Rodagem, foi solicitando readequações geométricas e sinalizações, no trevo da Granja Viana. Também consta na indicação a obra de implantação da 4ª faixa sentido capital no km 22,8, saída do shopping responsável por intensos congestionamentos nos horários de pico.

A outra indicação, solicita readequações geométricas e alargamentos das faixas de rolamento, com aproximadamente 100 metros na chegada à capital paulista pela Raposo Tavares, entre a Avenida Caxingui e rua Alvarenga, no bairro do Butantã.

De acordo com o deputado, as solicitações vêm de encontro ao que foi diagnosticado durante as audiências públicas da Frente Parlamentar na região, ocorridas em 2015

A rodovia passou por melhorias em sua pavimentação, canteiro central e sinalização horizontal e vertical, cujo pedido foi reforçado pelo parlamentar também. As obras, que estão paradas no trecho Cotia, fazem parte do pacote de investimentos que prevê a execução desses serviços desde o km 34 ao km 9, 8, com previsão de conclusão para este ano, segundo o parlamentar.

Segundo o deputado, dentre as solicitações, a prioritária é que o Governo do Estado realize um Projeto Executivo para a rodovia, onde conterá todos os pontos que precisam ser melhorados, com especificações que visem diminuir o grande fluxo de trânsito, que é o maior problema da Raposo Tavares, e projeções de crescimento regional para não surgirem problemas futuros.

Marcio Camargo ressalta que a busca de melhorias para a rodovia é um de seus principais projetos. “Estamos em contato direto com o Governo do Estado e os órgãos responsáveis por mobilidade urbana, para vermos o que pode ser feito na Raposo Tavares. Passar menos tempo no trânsito e trafegar por uma rodovia segura e com uma infraestrutura boa, garante mais qualidade de vida à população”, disse.