Cotia busca em Curitiba referências para programa de proteção à mulher

O secretário de Segurança Pública de Cotia, Almir Rodrigues, esteve em Curitiba na sexta-feira (26) em busca de cases de sucesso de programa de proteção e auxílio às mulheres vítimas de violência sexual e doméstica que venham a se somar a outras em análise e que possam ser implantadas na cidade.

“Curitiba possui algumas referências no que diz respeito à segurança”, disse Almir. A capital paranaense tem a Patrulha Maria da Penha desde 2014 e é sede da Casa da Mulher Brasileira. São apenas três em todo o País. Todo o trabalho voltado ao atendimento e auxílio à mulher vítima de violência e foi apresentado pelo secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Algacir Mikalovski.

Em Curitiba, a Patrulha Maria da Penha se dá por meio de um convênio com o Tribunal de Justiça. Em Cotia, o projeto deve ser efetivado nos mesmos moldes com o Ministério Público. “Estive com o promotor Ricardo Navarro e, em breve, ele nos apresentará a minuta do convênio”, disse Almir.

O secretário de Segurança Pública de Cotia também conheceu os departamentos da Guarda Municipal e o Centro de Treinamento da Guarda, além de receber informações sobre os programas Balada Protegida e Operação Saturno, uma nova estratégia de segurança pública da Guarda Municipal de Curitiba, que consiste na divisão do policiamento em “anéis” perimetrais para a proteção ao cidadão e à fiscalização urbana.

De acordo com Almir Rodrigues, em Cotia o programa terá a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social, comandada por Mara Franco, e a Delegacia da Mulher, por Daiana Cotait.

Patrulha Maria da Penha

É um programa de acompanhamento às mulheres que já receberam medidas protetivas pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar, determinadas pela Lei Maria da Penha, através da realização de visitas periódicas da Guarda Civil Municipal, como um dos serviços da rede de atendimento às mulheres em situação de violência.

O Programa consiste na resposta do Governo Municipal para atuar de forma preventiva e protetiva nos casos de violência contra as mulheres.