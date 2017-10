Confira o itinerário das linhas de ônibus de Cotia

O site da Prefeitura de Cotia disponibiliza o itinerário de cada uma das quinze linhas de ônibus municipais .

O cidadão pode encontrar o serviço clicando na aba secretarias e em seguida na aba transporte e trânsito. Confira aqui.

O serviço não inclui as linhas servidas pelo transporte alternativo realizado pelas lotações. A iniciativa é nova e com ela os usuários do transporte podem se programar melhor, conferindo qual linha passa mais perto do seu destino.

Algumas linhas também possuem o tempo de percurso, chegando a uma hora e quarenta na linha circular 01. Porém, a linha que percorre a maior distância é a Mirante x Jd. Belizário que chega aos 49km no sentido ida e volta.