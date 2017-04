Circuito Cultural e Esportivo marca comemorações de 161 anos de Cotia

O Secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Givaldo da Costa, convocou na manhã desta quarta-feira (29) uma coletiva de imprensa para divulgar o novo projeto da secretaria, 1º Circuito Cultural e Esportivo de Cotia que acontecerá no dia 2 de abril. A data escolhida será um dia comemorativo por dois motivos, será recheado de atividades culturais e esportivas e, também, coincide com 161º aniversário da cidade. Dentro das atividades da programação estão incluídos desde gincanas para toda família até shows de música e peças de teatro, que contarão com artistas da cidade e região, sendo um evento para todas as idades e gostos.

Segundo o secretário, a proposta é dar continuidade as atividades do projeto durante todo o ano, chamando a população de Cotia para ocupar a cidade. As atividades do dia 2 de abril acontecerão simultaneamente das 10h às 15h, no Ginásio Municipal de Esportes.

Veja programação completa AQUI

Diálogo e motivação

Ainda na coletiva, a atual gestão apresentou a proposta do novo grupo de gestores para a cidade de Cotia. Segundo o secretário Givaldo da Costa, a área de Cultura e Esportes em Cotia tem uma falha de divulgação e eles pretendem, nessa gestão, consertar esse problema. Uma das soluções para o secretário é abrir o diálogo com a imprensa da cidade para ajudar na divulgação de futuras atividades e projetos. Nessa gestão o objetivo, segundo o grupo, é reacender o espírito da cidade para os esportes e a cultura a partir de atividades constantes em toda a cidade. O secretário ainda disse que, hoje Cotia tem 300 pessoas cadastradas em todas as modalidades esportivas, e, prometeu, que até o final do ano uniformizará todos os times e escolinhas de esporte que estão sob responsabilidade da Prefeitura.