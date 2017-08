Cinco passos para controlar a ansiedade

Nossa vida é tão cheia de surpresas e muitos altos e baixos, espera disso ou daquilo, e isso nos traz uma palavra tão a sustadora “ansiedade” ela é capaz de nos fazer emagrecer, engordar, roer unhas, tirar nosso sono, trazer o mau humor, e por ai vai. São muitos desequilíbrios que ficamos sem saber como lidar com essa sensação. Muitas pessoas pensam em terapia outras em tomar medicação, outros fazer tratamento, mas na realidade a ansiedade pode e deve ser trabalhada por nós mesmo, vou dar cinco dicas infalíveis para você conseguir controlar a sua ansiedade, diminuir ou até mesmo ficar livre de vez desse grande mal.

1. Segundo estudo as pessoas melhoram muito em ter contato com a natureza, é uma forma de energizar o corpo e alma. Então, vale caminhar no parque, observar o mar, deitar na grama… O que importa é tentar estar em contato com a natureza, sem presa com calma e deixando-a entrar em você.

2.Já ouviu falar da “terapia do riso” essa terapia é muito eficaz no nosso organismo, muitos doentes em hospitais são visitados por ongs da alegria e que fazem uma melhora visível aos pacientes, porque quando estamos sorrindo liberamos para o organismo enzimas que fazem bem ao nosso corpo. Mesmo se estiver achando a vida sem graça, esforce-se para sorrir. Assista uma comédia, procure ler assuntos alegres que remetam uma sensação de bem estar. Tente sorrir mais.

3. Ficar sozinho às vezes é bom faz com que entremos em contato com nossas emoções e pensamentos. Não precisamos nos isolar por completo, mas alguns momentos do dia são fundamentais. Pesquisas científicas comprovam que respirar profundamente, relaxar o corpo e esvaziar a mente desacelera os batimentos cardíacos, reduz a pressão arterial e ajuda a combater o estresse, a angústia.

4. Ter um imprevisto não é o fim do mundo, e se você fica completamente desesperado, termina por produzir ansiedade e frustração na sua vida. Então relaxe. Em vez de se preocupar, ocupe-se. Pare de pensar no que precisa fazer e faça. Aceitando que imprevistos acontecem, até porque tudo tem um tempo de maturação.

5.Pessoas que tem poucos amigos tendem a sofrer demais por pequenos problemas, já que amigos podem ser considerados forças vitais, faça bom uso deles.

Previsões da semana:

Aries

Está na hora de você assumir as rédeas de sua vida pare de tentar buscar desculpa para tudo, você é que precisa agir e não ficar esperando pelos outros, faça isso e terá muito mais conquistas do que imagina.

Touro

Use sua intuição para resolver questões profissionais, não deixe que outras pessoas assumam o teu lugar. Ótima fase para conseguir dinheiro extra.

Gêmeos

Entenda as dificuldades, isso vai facilitar para conseguir resolve-las. Nada acontece por acaso, tudo tem o seu propósito. Siga o seu coração ele nunca vai falhar.

Câncer

Tenha um rumo diferente, deixe o novo entrar na sua vida, o medo não é um bom conselheiro nas horas de dificuldade. Sua semana será cheia de grandes mudanças, deixe o universo trabalhar.

Leão

Errar é extremamente normal, pare de trazer culpa demais para algo tão pequeno. Faça o seu melhor e aprenda com os erros, isso tem um nome se chama “amadurecimento”

Virgem

Perder tempo com pessoas ou situações negativas é desperdiço, use sua capacidade de entendimento e siga seu caminho, deixe que cada um resolva seus problemas, cuide de você.

Libra

Brigar por ciúmes não chega a lugar algum, pelo contrário pode até fazer com que você desperdice sua energia com bobagem. Deixe as coisas esfriarem e você vai ver como tudo toma uma forma positiva.

Escorpião

Procure ter mais paciência com pessoas que demoram a tomar atitude, nem todo mundo é como você. Faça o seu melhor e deixe que as coisas se acomodem conforme o tempo de cada um.

Sagitário

Tire sempre o melhor de cada situação, nem sempre o ruim é tão ruim assim, veja por vários ângulos e terá mais facilidade para desenvolver o que precisa para sua vida.

Capricórnio

Os planos podem mudar, o caminho pode mudar, mas sua essência não. Esteja sempre aberto ao novo e aos novos rumos, pois os bons ventos estão chegando, trazendo muitas realizações profissionais e pessoais.

Aquário

Está na hora de colher os bons frutos, saiba que sua semana terá grandes novidades, aproveite cada momento porque assim terá certeza que fez a coisa certa. Não se importe com pessoas negativas.

Peixes

A mudança sempre vem para modificar o rumo da nossa vida, não tenha presa em resolver questões familiares, elas vão se resolver no tempo certo. Procure ter mais calma diante de dificuldades amorosas.