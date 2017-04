Cidade deve se preparar para envelhecimento da população

Assunto foi tema do programa Porta Aberta com Miriam Delboni nos estúdios da Rádio Cidade das Rosas

O programa Porta Aberta, dessa quarta-feira (25), na Rádio Cidade das Rosas (87,5 FM) contou com a presença da Miriam Delboni, Terapeuta Ocupacional, doutoranda da Universidade de Santa Cruz e docente da Universidade de Santa Maria (RS). Como tema principal, um bate papo sobre envelhecimento populacional, saúde e bem-estar e como as cidades, que estão em processo de eleições para Prefeito e Vereadores, devem se preparar para isso.

Segundo Miriam, de 2000 a 2010 houve um aumento significativo da quantidade de idosos no planeta: só em Cotia, 10% da população tem mais de 60 anos. “Países desenvolvidos já têm esse processo de envelhecimento há algum tempo e, portanto, estão mais preparados para o impacto. No entanto, mais da metade do mundo está abaixo do nível nesse quesito”, ressaltou.

Gestão e bem-estar

A organização mundial da saúde tem pensado em diretrizes para os países e, claro, cada um tem um enfrentamento diferente dependendo do desenvolvimento. Para a criação e mantimento de uma cidade, é necessário que se pense em como a população vai chegar à velhice, em termos de qualidade de vida.

Miriam diz que uma das medidas já existentes que se preocupam com isso é a política da “Cidade Amiga do idoso”, que consiste em uma cidade adaptada de forma que todos tenham acesso à saúde de qualidade, ao lazer, à cultura e também à prática esportiva. “Quanto mais incentivado for o estilo de vida saudável, melhor será a velhice humana”, pontuou.

Em linhas gerais, quando se fala em saúde, a primeira coisa que vem na cabeça são os postos de saúde, os hospitais, as melhorias que devem ser feitas e o estado de conservação e funcionamento no qual a instituição se encontra… se a sociedade é saudável, entretanto, o investimento pode ser feito em projetos de precaução e aprimoramento de qualidade de vida.

Cuidados

Ainda de acordo com informações da Organização Mundial da Saúde, a previsão é de que, em 2050, a população seja majoritariamente idosa, processo de transformação que vem acontecendo desde a década de 70 e que se intensificou nos últimos 15 anos.

“Os jovens de hoje devem planejar sua velhice para não carregar sequelas da adolescência”, destacou Miriam Delboni. Uma cidade que tenha mais praças, mais bancos e áreas designadas ao incentivo à caminhada, à preferência por bicicletas e a ocupação de espaços verdes são medidas que incentivam a convivência social, que também faz parte das medidas de prevenção, explicou a profissional. “O ser humano é um ser social, e o isolamento propicia o adoecimento”.

A reforma da Previdência Social também foi um assunto debatido durante o programa. “Como o sistema será sustentado a partir de 2030, se maior parte da população depender do orçamento previdenciário?”, problematizou a convidada.

Retrocesso

“Em virtude da situação econômica e política do Brasil, se não mudarmos urgentemente teremos problemas graves em 2050! O agravante é, por exemplo, de continuidade: quando muda uma gestão, a estratégia muda também, e isso atrapalha todo um desenvolvimento já iniciado. Outro fato é de que certamente teremos idosos com problemas cognitivos… se tenho um cérebro pouco estimulado, terei problemas cognitivos sem sombra de dúvidas! Se empoderar de conhecimento e planejamento social são algumas das possíveis soluções”, concluiu Miriam Delboni.

(matéria atualizada para corrigir informações)