Chuvas: Cotia em estado de alerta. Prefeitura monitora bairros

Em alerta por conta das chuvas dos últimos dias na cidade, a Prefeitura de Cotia montou força tarefa para monitorar áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos. Na manhã desta quarta-feira (18), grupo formado por agentes das secretarias de Obras, Habitação, Desenvolvimento Social e Defesa Civil esteve no bairro Panorama, onde houve pequeno transbordamento de córrego afluente do Rio Cotia. O grupo se concentrou na Avenida Padre Inácio.

“A força tarefa vai monitorar o local 24h”. Informou a Prefeitura. Na visita, o grupo orientou os moradores para possíveis novos alagamentos e alertou para que se evite contato com a água, para a prevenção de doenças como a leptospirose (transmitida pela urina do rato), e se colocou à disposição das famílias para a prestação de auxílio em caso de necessidade.

Durante a visita, parte do córrego também foi desobstruída para facilitar o escoamento da água. Desde o início do ano, a Prefeitura vem limpando ruas, córregos, bocas de lobo e galerias para minimizar os efeitos dos temporais de verão. O trabalho continuará pelos próximos dias. Semana passada a Secretaria de Obras iniciou a limpeza do córrego situado às margens da Rua do Cristo, no bairro Santa Maria.

Represa cheia

De acordo com informações da Sabesp, o sistema Alto Cotia, que abrange as represas Pedro Beicth e Cachoeira da Graça opera com 103% de sua capacidade. Nesta quarta-feira (18) a represa acumulava 5,8 mm de chuva. Ainda de acordo com Sabesp, nesta primeira quinzena do mês de janeiro o volume de água na represa (209,0 milímetros) já se aproxima da média mensal para o período que é de 224,7 milímetros.