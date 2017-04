Caminhões trafegam livremente nas três faixas da Raposo e atrapalham trânsito

As reclamações de motoristas sobre a de falta de fiscalização na Rodovia Raposo Tavares é antiga. O cotiatododia tem produzido ao longo do tempo uma série de reportagens abordando os problemas da rodovia e na maioria dos casos o registro são os abusos dos caminhoneiros que trafegam cometendo todos os tipos de infrações, notadamente, o excesso de velocidade e ocupação das faixas reservadas aos veículos de pequeno porte. Segundo os motoristas, há muitos caminhões na rodovia que utilizam as três faixas de rolamento, sem medo de punição, justamente pela falta de fiscalização.

De acordo com o tenente da Polícia Rodoviária, Matheus Zanchetta, ao usarem as faixas de maior velocidade, os caminhoneiros podem provocar lentidão, e assim, a chance de ocorrer colisões traseiras aumenta.

Segundo o Código Brasileiro de trânsito, veículos de grande porte (caminhões e ônibus) podem efetuar ultrapassagens pela faixa da esquerda, porém, não devem seguir por ela como vem acontecendo na Raposo.

Hoje a infração tem caráter leve, e o motorista pego em flagrante perde quatro pontos na carteira. A multa para esse tipo de infração é de R$ 85.

Situação da Raposo Tavares é mais complicada

No trecho entre Cotia e São Paulo a situação é mais complicada, segundo motoristas. Os 25 quilômetros que liga a cidade e a entrada de São Paulo, no bairro do Butantã, a via se transformou numa avenida e é utilizada por moradores da cidade e região para ir ao trabalho, levar filhos à escola, ao supermercado, enfim, para fazer as coisas do dia-a-dia. E o risco de acidentes e o trânsito são grandes. O aumento desses nos últimos tempos se dá em virtude do crescimento do número de carros e da imprudência cada vez mais frequente dos caminhoneiros, sobretudo, os condutores de verduras vindos de Ibiúna, Piedade, Vargem Grande Paulista, Caucaia do Alto.

Estes motoristas dirigem acima da velocidade permitida e, com frequência, trafegam por todas as pistas. Em muitos casos fazendo ultrapassagens arriscadas, ziguezagueando entre os carros, com freadas bruscas e direção perigosa. Muitas vezes acima do limite de velocidade da estrada.

Um exemplo da falta de segurança na Rodovia, foi o último acidente envolvendo um caminhão. Na tarde de quarta-feira passada (5), um caminhão e três carros se envolveram em um acidente que comprometeu o trânsito da Rodovia até o início da noite. O acidente foi no km 26, sentido São Paulo. Segundo as pessoas que estiveram no local, o caminhão, imprudentemente, causou o acidente.

Outro registro foi feito pela equipe do cotiatododia, por volta das 13h de quinta-feira passada (30). Três caminhões disputavam as três pistas da via. Cada um ocupava uma das pistas. O ocorrido não foi exclusividade desses três motoristas. Passado pouco tempo, outros registros foram feitos envolvendo outros caminhões, na mesma situação.

Aumento no número de multas para caminhões

Comparando com 2010, a Polícia Rodoviária registrou no ano passado em estradas estaduais de São Paulo, aumento de 36% em multas a caminhoneiros que trafegavam indevidamente na faixa da esquerda. Em 2010, 45.146 motoristas de caminhão foram multados por não respeitar o código Brasileiro de Trânsito. Já no ano passado, esse número aumentou significativamente, pulando para 61.517 infrações.

Para Zanchetta, esse aumento acompanhou o crescimento da frota de caminhões nas rodovias da região de Campinas, interior de São Paulo, de acordo com o Portal G1 – globo.com