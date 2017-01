Anticoncepcional pode causar enjoos, ganho de peso e dor de cabeça

Para muitas mulheres a pílula anticoncepcional foi o melhor medicamento que inventaram, já para outras o organismo reage diferente causando uma série de efeitos colaterais.

A escolha do anticoncepcional deve ser muito individual, ou seja, o medicamento que a sua amiga toma muitas vezes não é indicado para você. É importante levar em conta as características da mulher, os hábitos e, claro, os efeitos colaterais.

De acordo com a Ginecologista e Obstetra Dra. Erica Mantelli (CRM 124.315), somente o ginecologista pode indicar o melhor anticoncepcional para a mulher e prevenir os efeitos colaterais da pílula. “Cada mulher pode apresentar uma reação diferente, por isso, é importante que a paciente fique atenta a qualquer modificação durante o consumo da pílula e manter as avaliações com o médico em dia. Essa é uma das formas de tentar controlar os efeitos colaterais da pílula”, afirma.

As pílulas anticoncepcionais podem conter na sua composição estrógeno e progestágeno juntos, que são as chamadas pílulas combinadas, ou apenas progestágeno. “A mulher deve escolher o contraceptivo junto com o ginecologista, pois somente ele pode indicar uma pílula que tenha menos efeitos colaterais, com menor taxa de hormônios”, explica a Dra. Erica.

Além de ser um método contraceptivo que impede a gravidez, a pílula pode ter outros benefícios. “Quem tem pele oleosa pode escolher uma pílula que ajude a melhorar a pele, algumas mulheres que tem um fluxo muito intenso podem fazer o uso do anticoncepcional para diminuir, e assim por diante”, revela a ginecologista.

Bomba de hormônios

As pílulas anticoncepcionais, assim como qualquer outro medicamento, podem causar alguns efeitos colaterais. “Em algumas mulheres o medicamento pode provocar alterações, como enjoo, vômito, dor de cabeça, tontura, cansaço, ganho de peso, acne, cloasma (mancha escura na face), mudança de humor, diminuição do desejo sexual ou varizes até alterações mais graves como trombose e tromboembolia pulmonar”, alerta a Dra. Erica.

Ao iniciar a pílula anticoncepcional algumas mulheres notam o sangramento de escape. “As pílulas com doses baixas de estrogênio tendem a causar esse sangramento, isso ocorre devido ao uso inadequado do medicamento ou por causa da fragilidade da parede do útero. O sangramento tende a diminuir e desaparecer com o tempo”, diz a médica.

Outra preocupação das mulheres é o ganho de peso. “Em alguns casos ela pode ser responsável pelo aumento do peso por causa do estrógeno presente na maioria dos anticoncepcionais que pode desencadear um aumento de apetite. E a progesterona pode induzir a retenção de líquido deixando a mulher mais inchada”, esclarece a ginecologista.

Mas, na maioria das vezes o ganho de peso pode estar relacionado a uma má alimentação e não a pílula anticoncepcional. “Se a mulher notou um aumento de peso após iniciar o medicamento o ideal é rever seus hábitos alimentares e consultar um ginecologista”, aconselha a Dra. Erica.

Para evitar esses tipos de complicações é importante escolher a pílula certa. “As pílulas anticoncepcionais também podem ser contraindicadas e sofrem alterações quando são consumidos junto com outros medicamentos como antibióticos que podem interferir na eficácia da pílula”, comenta a especialista.

Não são todas as mulheres que podem optar por esse método. “Quem tem histórico prévio de câncer de mama; trombose venosa profunda; hipertensão arterial não controlada ou com doença vascular; doença cardíaca isquêmica; acidente vascular cerebral (derrame); diabetes descontrolado; mulher acima de 35 anos e tabagista não devem fazer o uso da pílula anticoncepcional”, enfatiza a Dra. Erica.

Se você quer realmente fazer o uso da pílula de anticoncepcional, não hesite em consultar um ginecologista e previna todos esses efeitos colaterais.

Sobre a médica

Dra. Erica Mantelli (CRM-SP: 124.315), ginecologista e obstetra pós–graduada em Sexologia pela Universidade de São Paulo (USP)

Site – www.ericamantelli.com.br